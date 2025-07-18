Россиянин 11 лет жил под чужим именем из-за желания скрыться

В Ингушетии полиция задержала мужчину, который 11 лет скрывался под чужим именем

В Ингушетии полиция задержала жителя Магаданской области, который 11 лет скрывался под чужим именем. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Теперь он отправлен под стражу.

В 2014 году в Магаданской области в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело. Он спешно покинул регион, стал использовать документы родственника, перестал официально работать и обращаться в государственные учреждения. Его местонахождение удалось установить только в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Норильске местный житель жестоко расправился с оскорбившим его товарищем и 20 лет скрывался.

