Российская школьница расправилась с голубем и сняла это на видео

Школьница из Тюмени расправилась с голубем и сняла это на видео

Школьница из Тюмени расправилась с голубем. Ее сверстники снимали издевательства на видео, сообщает 72.RU.

Кадры были сняты на крыше одной из многоэтажек в Тюмени. В одном из роликов 14-летний подросток с помощью ножа обезглавила животное, а в другом — держала птицу за крыло и с силой била о кирпичную стену, после чего сбросила тушку с высоты. Происходящее сопровождалось закадровым смехом.

В полиции Тюмени сообщили, что личность школьницы уже установлена. Других деталей произошедшего в ведомстве не привели.

Ранее в Благовещенске Амурской области дети соорудили алтарь с неживыми собаками ради шутки. После этого учащиеся сделали несколько снимков и распространили их в соцсетях.