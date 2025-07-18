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12:06, 18 июля 2025Россия

Российская школьница расправилась с голубем и сняла это на видео

Школьница из Тюмени расправилась с голубем и сняла это на видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marius Karotkis / Unsplash

Школьница из Тюмени расправилась с голубем. Ее сверстники снимали издевательства на видео, сообщает 72.RU.

Кадры были сняты на крыше одной из многоэтажек в Тюмени. В одном из роликов 14-летний подросток с помощью ножа обезглавила животное, а в другом — держала птицу за крыло и с силой била о кирпичную стену, после чего сбросила тушку с высоты. Происходящее сопровождалось закадровым смехом.

В полиции Тюмени сообщили, что личность школьницы уже установлена. Других деталей произошедшего в ведомстве не привели.

Ранее в Благовещенске Амурской области дети соорудили алтарь с неживыми собаками ради шутки. После этого учащиеся сделали несколько снимков и распространили их в соцсетях.

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