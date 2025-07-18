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14:15, 18 июля 2025Россия

Российский фельдшер-самоучка рассказал подробности о службе на СВО

МО РФ: Российский фельдшер-самоучка обучает бойцов навыкам тактической медицины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Минобороны России

Российский фельдшер-самоучка с позывным Лютый рассказал, как обучает бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине навыкам тактической медицины. Подробности о службе на передовой он раскрыл в беседе с военным корреспондентом газеты «На страже Заполярья», выдержки из которой публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

Как заявил изданию медик, специального медицинского образования у него нет, а все знания в этой области он получил непосредственно на фронте.

«С медициной до СВО меня связывало разве то, что многие мои родственники посвятили себя этой профессии. Командиры решили, что я гожусь в медики, вот и направили на курсы по тактической медицине», — отметил он.

После обучения Лютый вернулся в подразделение и стал заниматься самообразованием: изучал медицинские книги и брошюры. «Поначалу даже советовался со своими родственниками. Спрашивал, как поступить, какой препарат использовать», — вспомнил собеседник издания.

По его словам, важно не только оказывать помощь раненым, но и научить бойцов СВО помогать себе самостоятельно, поскольку нередки случаи, когда произвести быструю эвакуацию просто невозможно. Лютый проводит обучение военнослужащих азам первой медицинской помощи, а также лично собирает аптечки для них.

«Аптечки, которые может купить любой военнослужащий на маркетплейсах, зачастую некачественные. В них не всегда есть то, что необходимо. Поэтому я лично комплектую аптечки первого и второго эшелонов всем сослуживцам», — отметил фельдшер.

Лютый рассказал, что после СВО планирует связать свою жизнь с медициной. На фронте он находится с 2023 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассмотрит возможность предоставления кратких командировок вместо подписания долгосрочных контрактов врачам, отправляющимся на СВО.

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