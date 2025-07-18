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13:50, 18 июля 2025Россия

Российский военкор отреагировал на требование Зеленского активизировать переговоры

Военкор Коц: Трамп дал Зеленскому пинка и повелел ему быть более сговорчивым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Remo Casilli / Reuters

Очевидно, что президент США Дональд Трамп дал пинка Владимиру Зеленскому и повелел быть более сговорчивым. Так, на решение украинского президента возобновить переговоры отреагировал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее Зеленский называл переговоры бесперспективными, а Киев не изъявлял готовности встретиться в Стамбуле третий раз.

«Очевидно, Трамп, все еще не оставляющий надежды войти в историю как "великий миротворец", дал Зеленскому пинка под задницу и повелел ему быть более сговорчивым. "Мы вам "Патриоты", а вы не кочевряжьтесь и езжайте общаться с русскими". Переговариваться, конечно, надо. Но, мне кажется, клиент еще не дозрел», — написал он.

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По мнению военкора, Киев вряд ли согласится на условия России в ходе третьего раунда переговоров, так как Зеленский еще уверен в своих силах.

Ранее президент Украины потребовал от бывшего министра обороны и главы украинской делегации на встречах в Стамбуле Рустема Умерова активизации переговоров с Россией и поставок оружия от Запада. 18 июля Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Зеленского.

ЖЗЛ
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