Секс-гуру решил вернуться в Россию на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела

Блогер Алекс Лесли возвращается в Россию после возбуждения дела

Блогер Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) решил вернуться в Россию на фоне возбужденного в отношении него уголовного дела. Об этом пикап-коуч написал в Telegram-канале.

«Зарегистрировался на рейс до Москвы. Внуково. Встречай», — написал Лесли.

Блогер добавил видео, на котором показал телефон с билетом. Видео он подписал фразой «когда дело явно фабрикуют — действий открыто». Он считает, что кроме допросов и недельного задержания ему ничего не грозит.

В конце июня по улицам Москвы прокатилась волна домогательств в отношении девушек. Инциденты произошли на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах. Позже выяснилось, что череду провокаций запустил Лесли, автор тренингов по пикапу для мужчин. Лесли называет себя «гуру секса и соблазнения».

В отношении него возбудили уголовное дело об «иных насильственных действиях сексуального характера».