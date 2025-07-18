Тигры из заповедника растерзали шесть человек

В Индии тигры из заповедника Пилибхит растерзали шесть человек за два месяца

В Индии тигры из заповедника Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, растерзали шесть человек за два месяца. Об этом пишет The Times of India.

Последней жертвой хищников стал 45-летний фермер Даярама из деревни Пхулхар. Тигрица набросилась на мужчину всего в 25 метрах от его дома и вцепилась ему в горло. Даярама успел поднять крик, однако, когда на место прибежали его родные, было слишком поздно. Дикая кошка успела убежать в лес.

Трагический инцидент вызвал протесты среди местных жителей, которые обвинили департамент лесного хозяйства в халатности и неспособности защитить людей от хищников. Деревня Пхулхар расположена всего в пяти километрах от границы заповедника Пилибхит, и хищники приходят к жилью именно оттуда. Более того, нападение на Даяраму стало уже шестым подобным происшествием в районе с 14 мая.

В прошлый раз тигрица растерзала жителя деревни Меватпур, расположенной в семи километрах от Пхулхар. Селяне подозревают, что с обоими мужчинам расправилась одна и та же хищница. Другими жертвами диких кошек стали еще двое мужчин и две женщины. Департамент лесного хозяйства распорядился отловить четырех тигров, замеченных около мест происшествий, однако поймать пока удалось только одного.

Ранее сообщалось, что в Непале тигр растерзал пожилого мужчину, который отправился с друзьями в лес собирать траву. Поиски начались после того, как 68-летний непалец не вернулся домой с остальными.