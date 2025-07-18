Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:53, 18 июля 2025Из жизни

Тигры из заповедника растерзали шесть человек

В Индии тигры из заповедника Пилибхит растерзали шесть человек за два месяца
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Stephenekka / Wikimedia

В Индии тигры из заповедника Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, растерзали шесть человек за два месяца. Об этом пишет The Times of India.

Последней жертвой хищников стал 45-летний фермер Даярама из деревни Пхулхар. Тигрица набросилась на мужчину всего в 25 метрах от его дома и вцепилась ему в горло. Даярама успел поднять крик, однако, когда на место прибежали его родные, было слишком поздно. Дикая кошка успела убежать в лес.

Трагический инцидент вызвал протесты среди местных жителей, которые обвинили департамент лесного хозяйства в халатности и неспособности защитить людей от хищников. Деревня Пхулхар расположена всего в пяти километрах от границы заповедника Пилибхит, и хищники приходят к жилью именно оттуда. Более того, нападение на Даяраму стало уже шестым подобным происшествием в районе с 14 мая.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

В прошлый раз тигрица растерзала жителя деревни Меватпур, расположенной в семи километрах от Пхулхар. Селяне подозревают, что с обоими мужчинам расправилась одна и та же хищница. Другими жертвами диких кошек стали еще двое мужчин и две женщины. Департамент лесного хозяйства распорядился отловить четырех тигров, замеченных около мест происшествий, однако поймать пока удалось только одного.

Ранее сообщалось, что в Непале тигр растерзал пожилого мужчину, который отправился с друзьями в лес собирать траву. Поиски начались после того, как 68-летний непалец не вернулся домой с остальными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС согласовал 18-й пакет антироссийских санкций

    Раскрыта стоимость билета на прямой рейс в Северную Корею

    В НАТО сравнили Россию с крокодилом и призвали «набить карманы боеприпасами»

    Россияне раскрыли способы борьбы с импульсивными тратами

    Москвичка заявила в полицию на гадалку из TikTok после не сработавшего заговора на крови

    Главком ВСУ встретился с начальником штаба обороны сил Великобритании

    Раскрыты детали иска против народного артиста России Певцова

    На российский город обрушился ураган

    Аноним заставил россиянина устроить диверсию

    Тигры из заповедника растерзали шесть человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости