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20:34, 18 июля 2025Экономика

Трамп отказался понижать пошлины на товары из ЕС

FT: Трамп против того, чтобы пошлины на товары из ЕС были ниже 15-20 %
Кирилл Луцюк

Фото: Nathan Howard / Reuters

Товары из Европейского союза (ЕС) должны облагаться в США пошлинами, которые будут не ниже 15-20 процентов, считает глава Белого дома Дональд Трамп. Его точку зрения процитировало издание Financial Times (FT).

По его информации, представители Брюсселя на протяжении нескольких недель пытались убедить коллег в Вашингтоне в необходимости понизить до 10 процентов пошлины на большую часть европейской продукции. В Евросоюзе дали понять, что они не пойдут на сделку, если она будет заключаться в установлении 15-процентных тарифов. Однако, как следует из публикации, президент США не намерен уступать Брюсселю.

Ранее он заявил, что Соединенные Штаты планируют ввести импортные пошлины на продукцию из 150 государств в размере 10-15 процентов от таможенной стоимости. Как отметил Трамп, после этого в мире не останется стран, продукция которых не была бы обложена импортными пошлинами.

Есть данные, что пошлины, которые Белый дом уже ввел, обеспечили федеральному бюджету почти 50 миллиардов долларов дополнительного дохода.

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