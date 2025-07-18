Трамп усомнился в существовании улик по делу Эпштейна

Трамп усомнился в наличии у демократов улик по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп усомнился в наличии у представителей Демократической партии улик по делу обвиненного в растлении малолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Свое заявление американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп задался вопросом, почему демократы, «если в деле Эпштейна были неопровержимые улики», не использовали их.

«Потому что у них ничего не было», — заключил глава Белого дома.

Ранее бывший президент и главный исполнительный директор Trump Plaza, Hostel and Casino с 1987 по 1990 год Джек О'Доннелл заявил, что Трамп и скандальный финансист ходили в казино с малолетними девушками.

16 июля Трамп назвал скандал вокруг дела Эпштейна мистификацией Демпартии.