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16:21, 18 июля 2025Мир

Трамп усомнился в существовании улик по делу Эпштейна

Трамп усомнился в наличии у демократов улик по делу Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент США Дональд Трамп усомнился в наличии у представителей Демократической партии улик по делу обвиненного в растлении малолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Свое заявление американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп задался вопросом, почему демократы, «если в деле Эпштейна были неопровержимые улики», не использовали их.

«Потому что у них ничего не было», — заключил глава Белого дома.

Ранее бывший президент и главный исполнительный директор Trump Plaza, Hostel and Casino с 1987 по 1990 год Джек О'Доннелл заявил, что Трамп и скандальный финансист ходили в казино с малолетними девушками.

16 июля Трамп назвал скандал вокруг дела Эпштейна мистификацией Демпартии.

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