135 разгромивших аэропорт России из-за израильтян человек получили срок

По делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены уже 135 человек

Уже 135 человек, разгромивших аэропорт Махачкалы в поисках прилетевших граждан Израиля, получили сроки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, суды вынесли 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в аэропорту. В зависимости от роли каждого они получили сроки от 6,5 до 15 лет колонии общего режима. Фигурантам было предъявлено обвинение по статьям об участии в массовых беспорядках, нарушении требований транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применении насилия к представителю власти.

Осенью 2023 года осужденные на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ и не подчинялись законным требованиям полиции. Действия участников беспорядков привели к полной блокировке работы аэропорта, а также к уничтожению и порче имущества аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей.