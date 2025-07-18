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13:31, 18 июля 2025Силовые структуры

135 разгромивших аэропорт России из-за израильтян человек получили срок

По делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы осуждены уже 135 человек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Уже 135 человек, разгромивших аэропорт Махачкалы в поисках прилетевших граждан Израиля, получили сроки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, суды вынесли 28 приговоров 135 фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в аэропорту. В зависимости от роли каждого они получили сроки от 6,5 до 15 лет колонии общего режима. Фигурантам было предъявлено обвинение по статьям об участии в массовых беспорядках, нарушении требований транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применении насилия к представителю власти.

Осенью 2023 года осужденные на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ и не подчинялись законным требованиям полиции. Действия участников беспорядков привели к полной блокировке работы аэропорта, а также к уничтожению и порче имущества аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей.

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