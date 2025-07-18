В Чехии приняли закон о запрете пропаганды коммунизма

Президент Чехии Павел подписал закон о запрете пропаганды коммунизма

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о запрете пропаганды коммунизма. Об этом сообщает портал iROZHLAS.

За создание и поддержку движений с такой идеологией теперь предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Подписанный чешским лидером законопроект среди прочего частично декриминализирует неуплату алиментов и смягчает правила выращивания и хранения каннабиса.

Ранее Петр Павел подписал закон, фактически запрещающий россиянам получать гражданство страны на неопределенный срок. Для получения чешского гражданства нужно отказаться от российского.