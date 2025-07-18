В Госдуме предрекли Украине проблемы с Польшей и Румынией

Депутат Госдумы Чепа предрек Украине проблемы с Польшей и Румынией

Насильственный призыв в Вооруженные силы Украины может грозить Киеву санкциями не только от Венгрии, но также от Польши и Румынии, которые много лет выдавали паспорта уроженцам Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа в беседе с ТАСС.

Так депутат высказался о введенных Будапештом санкциях против трех украинских военачальников. Уточняется, что они ответственны за насильственный призыв в армию, в результате которого был убит этнический венгр в Закарпатье.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна официально признать Волынскую резню и геноцид поляков.