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05:44, 18 июля 2025Мир

В Госдуме предрекли Украине проблемы с Польшей и Румынией

Депутат Госдумы Чепа предрек Украине проблемы с Польшей и Румынией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Насильственный призыв в Вооруженные силы Украины может грозить Киеву санкциями не только от Венгрии, но также от Польши и Румынии, которые много лет выдавали паспорта уроженцам Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа в беседе с ТАСС.

Так депутат высказался о введенных Будапештом санкциях против трех украинских военачальников. Уточняется, что они ответственны за насильственный призыв в армию, в результате которого был убит этнический венгр в Закарпатье.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна официально признать Волынскую резню и геноцид поляков.

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