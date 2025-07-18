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05:40, 18 июля 2025Россия

В Госдуме заявили о защите детей украинских чиновников от мобилизации

Депутат Чепа: Киев бережет от мобилизации только чиновников и их детей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Киев бережет от мобилизации только чиновников и их детей, а также сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с ТАСС.

«Теперь призывают и молодежь, и женщин, и снимают отсрочки с больных. Забирают всех, кроме эсбэушников, высокопоставленных чиновников и их детей. Поэтому, естественно, большое недовольство это вызывает», — подчеркнул Чепа.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко и выдали ему повестку. Митрополиту 47 лет, у него нет брони от мобилизации, и он может быть отправлен на фронт.

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