Депутат Чепа: Киев бережет от мобилизации только чиновников и их детей

Киев бережет от мобилизации только чиновников и их детей, а также сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с ТАСС.

«Теперь призывают и молодежь, и женщин, и снимают отсрочки с больных. Забирают всех, кроме эсбэушников, высокопоставленных чиновников и их детей. Поэтому, естественно, большое недовольство это вызывает», — подчеркнул Чепа.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко и выдали ему повестку. Митрополиту 47 лет, у него нет брони от мобилизации, и он может быть отправлен на фронт.

