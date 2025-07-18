В Испании заявили о бессмысленности угроз Трампа в адрес России

Público: Трамп должен перестать угрожать России, так как это бессмысленно

Президенту США Дональду Трампу следует сменить свою агрессивную риторику и перестать рассматривать Россию как страну, на которую он якобы может повлиять за счет угроз, пишет испанское издание Público.

Автора материала назвал угрозы в адрес Москву бессмысленными. По данным издания, история показывает, что такой подход западной дипломатии к России всегда обречен на неудачу. Кроме того, попытки надавить еще и на КНР могут лишь еще больше укрепить отношения российской и китайской сторон, говорится в статье.

«Зная тактику Пекина в случае угрозы, можно сказать, что бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США», — пишет автор.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.