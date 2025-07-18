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10:59, 18 июля 2025Бывший СССР

В Киеве пожаловались на нежелание Европы конфисковать активы России

Мудрая: Бельгия, Франция, Германия и Италия не хотят конфискации активов России
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Ряд европейских стран выступает против конфискации активов России. Об этом заявила замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая в эфире телеканала «Рада».

По ее словам, Бельгия, Франция, Германия и Италия не хотят таких мер, так как опасаются, что впоследствии активы их компаний будут конфискованы Россией.

«Нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано», — добавила Мудрая.

Ранее стало известно, что Европа задумала оплатить оружие для Украины за счет активов России. Рассматривалась возможность выделения 10 миллиардов долларов.

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