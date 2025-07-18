В Москве резко выросло производство косметики

Ликсутов: За пять месяцев 2025-го выпуск косметики в Москве увеличился на 70 %

За пять месяцев 2025 года выпуск косметики в Москве увеличился на 70 процентов. О резко выросших объемах производства заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его цитирует РИА Новости.

По словам заммэра, с января по май объемы производства парфюмерных и косметических изделий, а также мыла, чистящих и полирующих средств в столице выросли на 73,9 процента.

Выпуск шампуней, лаков и других средств для ухода за волосами за тот же период увеличился более чем на 60 процентов, средств для ухода за кожей тела — более чем на 15 процентов, а тюбиков зубных паст стали производить втрое больше.

«Сегодня косметическую отрасль Москвы представляют более 30 предприятий, на которых производят качественные и востребованные продукты», — добавил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.

С начала года столичные компании отгрузили косметики, парфюмерии, а также моющих и чистящих средств более чем на 51 миллиард рублей (плюс 78 процентов в годовом выражении).

В апреле 2025 года Россия закупила у Южной Кореи косметики на рекордные 35,8 миллиона долларов. Объемы импорта корейской косметики выросли на четверть в годовом и месячном выражении. Активнее всего приобретали средства для ухода за кожей из Южной Кореи — их поставки составили 33,3 миллиона долларов. На втором месте по популярности оказались средства для макияжа глаз, их импорт вырос до 1,2 миллиона долларов. В тройку лидеров также вошли средства для макияжа губ с показателем в 982 тысячи долларов.