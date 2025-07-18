В назначении нового министра обороны Украины увидели позитивный сигнал для России

Военный Дандыкин: Назначение Шмыгаля главой Минобороны Украины хорошо для России

Назначение бывшего премьера Украины Дениса Шмыгаля на пост министра обороны страны является позитивным сигналом для России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, это может указывать на приближение краха вооруженных сил страны.

«Это назначение очень странное. Во-первых, для Шмыгаля это, очевидно, понижение. Да, пост министра обороны сейчас знаковый, но это не премьер-министр, — заметил Дандыкин. — Текущие перестановки — это такая драка в тусовке президента Украины Владимира Зеленского. А когда что-то подобное происходит, это указывает на то, что у противника не все благополучно».

Дандыкин предположил, что Шмыгаль мог не справиться со своими задачами на посту премьера, в частности, в части привлечения спонсорских средств, результатом чего и стало губительное для его карьеры назначение.

«Ничего хорошего Вооруженные силы Украины (ВСУ) объективно не ждет — они терпят неудачи почти на всех направлениях. И Шмыгаль здесь становится таким козлом отпущения. Я бы понял, если бы на этот пост назначили экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который имеет реальный опыт. Но назначение Шмыгаля — это просто способ убрать ненужную фигуру и свалить на него вину», — заключил военный эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, нецензурно прокомментировал назначение Шмыгаля. По его мнению, это означает крах обороны Украины.