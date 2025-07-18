В российском городе 10-летняя девочка пострадала во время распаковки чемодана

В Петербурге девочка была ужалена скорпионом во время распаковки чемодана

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка пострадала во время распаковки чемодана — ее ужалил скорпион. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, российская школьница вместе с матерью вернулась из отпуска. Они не знали, что в чемодане вместе с ними домой приехало еще одно живое существо. Предположительно, это мог быть скорпион. Его родительница выкинула до приезда скорой помощи.

Несовершеннолетнюю направили в Детскую городскую больницу для дополнительного осмотра.

До этого сообщалось, что в Москве женщину ужалил скорпион во время уборки в шкафу. Предположительно, он случайно был завезен в столицу из Крыма.

Еще раньше в Ленинградской области двое подростков попали в реанимацию, их укусили змеи.