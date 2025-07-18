В сети возмутились внешним видом 16-летней Анны Пересильд на прогулке в Италии

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна Пересильд прогулялась по Италии и вызвала возмущение пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

16-летняя звезда телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» разместила кадры из путешествия. На одном из них знаменитость предстала в черном облегающем платье на тонких бретелях. При этом артистка отказалась от бюстгальтера.

Подписчиков смутил образ Пересильд, о чем они написали в комментариях под постом. «А ты знаешь, что такое лифчик?», «Грудь и соски на выгул, куда катится девка», «Позор», «Это норм?» — написали они.

В июне дочь Юлии Пересильд снялась в откровенном наряде в Париже. Так, на размещенных кадрах Анна предстала в боди белого цвета с ультракороткими шортами.