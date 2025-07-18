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08:11, 18 июля 2025Силовые структуры

В силовых структурах рассказали об отказе ВСУ признавать гибель элитных бойцов

ТАСС: Командование 71-й ОЕБр ВСУ не хочет признавать гибель элитных бойцов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование элитной 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хочет признавать гибель своих бойцов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Родственники националистов 71-й ОЕБр в соцсетях жалуются, что даже наличие фотографий тела и показаний "побратимов" не являются основанием для командования бригады признать военнослужащего мертвым», — рассказал собеседник агентства.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в глумлении над погибшими солдатами ВСУ. До того бывший украинский боец объяснил жадностью Киева отказ вывозить тела погибших с поля боя.

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