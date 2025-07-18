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06:35, 18 июля 2025Интернет и СМИ

В США призвали Трампа осознать положение Украины

Подполковник Дэвис: Трамп должен осознать, что не сможет спасти Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент США Дональд Трамп должен осознать, что увеличение поставок оружия и выдвижение ультиматумов России не спасут Украину от поражения на поле боя. С таким призывом выступил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украина (...) никогда не сможет найти достаточно людей, чтобы компенсировать нехватку солдат по сравнению с русскими. А мы (Американцы) в этом участвуем, хотя Трампу уже стоило понять очевидное, все же это не высшая математика», — подчеркнул Дэвис.

По его словам, Украина потерпела поражение еще при президентстве Джо Байдена, однако денежные вливания западных партнеров оттягивают развязку конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.

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