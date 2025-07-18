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15:38, 18 июля 2025Бывший СССР

В Германии сравнили продвижение ВС России со взятием Берлина

Bild: ВС России могут занять в 2025 году территорию в четыре раза больше Берлина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут занять по итогам 2025 года территорию в четыре раза больше площади Берлина. Об этом пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.

«Если текущая тенденция сохранится, в этом году [взятая ВС России территория], вероятно, превысит 4000 квадратных километров — площадь, в четыре раза превышающую площадь столицы Германии», — подчеркнул журналист.

По подсчетам аналитика Bild, с начала года ВС России в ходе боевых действий заняли 2395 квадратных километров территории. Он также оценил продвижение российских войск в 2024 году и заявил о взятии 3388 квадратных километров территории в прошлом году.

Репке также заявил о «многообразных» причинах успеха ВС России в 2025 году. Аналитик указал на превосходство российских войск над Вооруженными силами Украины в личном составе, количестве техники и беспилотников.

Репке также сравнил территориальные успехи ВС России с площадью страны Евросоюза. Также аналитик привел в качестве примера федеральную землю ФРГ Саарланд.

Ранее украинский аналитический проект DeepState заявил о наибольшем за 2025 год продвижении ВС России в июне. Как отмечают аналитики, наибольшая доля потерь Украины пришлась на новопавловское и покровское (красноармейское) направления в Донецкой народной республике.

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