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16:19, 18 июля 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил с новым министром обороны Украины удары вглубь России

Зеленский обсудил с главой Минобороны Шмыгалем удары вглубь России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получил первый доклад от нового министра обороны Дениса Шмыгаля и обсудил новые удары вглубь в России. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Обсудили обеспечение дипстрайков (от английского deep strike, "глубокий удар", — прим. "Ленты.ру") — частоту наших ударов, приоритетные задачи. Благодарен всем вовлеченным подразделениям за точность», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что Шмыгаль уже проводит аудит контрактов по поставке Украине дронов-перехватчиков.

Ранее Зеленский потребовал от бывшего министра обороны и главы украинской делегации на встречах в Стамбуле Рустема Умерова активизации переговоров с Россией и поставок оружия от Запада.

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