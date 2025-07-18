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13:41, 18 июля 2025Бывший СССР

Зеленский созвонился с Макроном и обсудил оборону Украины

Зеленский обсудил с Макроном финансирование дронов-перехватчиков и обучение ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Владимир Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил финансирование дронов-перехватчиков и подготовку пилотов Вооруженных сил Украины за французский счет. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Говорили об укреплении украинской противоракетной обороны, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе разговоре Макрон согласился принять на обучение во Франции новых пилотов с Украины.

Ранее Зеленский потребовал от бывшего министра обороны и главы украинской делегации на встречах в Стамбуле Рустема Умерова активизации переговоров с Россией и поставок оружия от Запада.

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