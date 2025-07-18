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21:13, 18 июля 2025Забота о себе

Женщинам назвали три мракобесных назначения в кабинете гинеколога

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Сексолог, психолог Ольга Василенко назвала три мракобесных назначения в кабинете гинеколога, которым она посоветовала не следовать. Их специалистка перечислила в своем Telegram-канале.

Прежде всего Василенко рекомендовала женщинам избегать уколов в так называемую точку G. По ее словам, подобные инъекции не смогут усилить оргазм, так как никакой точки G просто не существует.

Еще одной бесполезной рекомендацией сексолог считает процедуры для укрепления мышц тазового дна на специальном тренажере в клиниках. «Стоят процедуры дорого, эффективность не доказана, а вот к гипертонусу такое кресло привести может», — пояснила она.

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По тем же причинам сексолог призвала скептически отнестись к советам гинекологов приобрести какой-нибудь тренажер для укрепления или омоложения интимных мышц в домашних условиях.

Ранее Василенко раскрыла оптимальный возраст лишения девственности. По ее словам, стоит подождать как минимум до совершеннолетия, когда человек будет готов к этому опыту физически, психологически, юридически и интеллектуально.

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