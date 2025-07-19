43-летняя Серена Уильямс снялась в бикини на яхте

43-летняя теннисистка Серена Уильямс снялась в голубом бикини на яхте

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась снимками с отдыха на яхте. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя спортсменка снялась на борту в бикини голубого цвета, дополнив свой образ юбкой в пол с разрезом, который оголял ее ноги. При этом волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. Уильямс также надела солнцезащитные очки.

В июне 2024 года Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов.