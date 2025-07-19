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18:33, 19 июля 2025Ценности

43-летняя Серена Уильямс снялась в бикини на яхте

43-летняя теннисистка Серена Уильямс снялась в голубом бикини на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @serenawilliams

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась снимками с отдыха на яхте. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя спортсменка снялась на борту в бикини голубого цвета, дополнив свой образ юбкой в пол с разрезом, который оголял ее ноги. При этом волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась. Уильямс также надела солнцезащитные очки.

В июне 2024 года Серена Уильямс раскрыла секрет стройности после родов.

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