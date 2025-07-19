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23:26, 19 июля 2025Экономика

Экономист рассказал о влиянии нового пакета санкций ЕС на Россию

Экономист Арнетт: Санкции могут замедлить, но не остановить экономический рост
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Yves Herman / Reuters

Новые санкции Европейского союза (ЕС) против России способны замедлить экономический рост, но не остановить его. Об этом рассказал «МК» младший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Станислав Арнетт.

Он объяснил, что ограниченный эффект рестрикций показывает опыт предыдущих 17 санкционных пакетов. Эксперт указал, что новый пакет не вводит принципиально новых мер, а ужесточает предыдущие.

Арнетт подчеркнул, что российская экономическая система уже адаптировалась к давлению и ограничениям. В то же время он признал, что к негативным эффектам следует быть готовым.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, список ограничительных мер включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

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