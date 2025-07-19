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22:24, 19 июля 2025Мир

Европе дали совет насчет России

Экс-еврокомиссар Ферхойген призвал Европу искать взаимопонимание с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Larionov / Unsplash

Европе следует искать взаимопонимания со всеми, включая Россию, для достижения мира. С таким призывом выступил бывший еврокомиссар Гюнтер Ферхойген в статье для Die Weltwoche.

Он отметил, что европейские страны одержимы идеей о неизбежном нападении России и убеждены, что им необходимо наращивать производство оружия в целях защиты. Однако, как подчеркивает Ферхойген, если Европа хочет мира, то она должна вести диалог с Москвой.

«Даже если признать, чего я не делаю, что опасность стать объектом российской агрессии реальна, было бы политически разумно не ставить свое будущее в зависимость исключительно от удачи с оружием, а искать диалог с Россией, чтобы выяснить, можно ли достичь справедливого баланса интересов», — указал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Европу в «оголтелой враждебности» по отношению к России. Он отметил, что европейские страны всегда были и должны были быть заинтересованы в хороших отношениях с Россией, поскольку они всегда являлись ее главными экономическими партнерами.

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