Военно-технический форум «Армия-2025» перенесли на более поздний срок

Международный военно-технический форум «Армия-2025» перенесли на более поздний срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

До этого форум «Армия-2025» был запланирован на 11-14 августа 2025 года. Информации о причинах переноса проведения на данный момент нет.

Главное выставочное мероприятие Минобороны проводят в парке «Патриот». Изначально форум проходил в течение семи дней, а в 2024-м программу «Армии» сократили до трех дней. 16 июля «Известия» со ссылкой на источник сообщили об отмене форума «Армия-2025». Официальной информации об этом не было.