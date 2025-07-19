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15:57, 19 июля 2025Россия

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья допустил ее роспуск

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимов допустил ее роспуск
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов допустил ее роспуск. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Угроза национальной безопасности. (Диаспору — прим. «Ленты.ру»), скорее всего, распустят, потому что в нынешней ситуации никто не хочет работать», — сказал он.

Отмечается, что Ибрагимова лишили российского гражданства и депортировали из страны за угрозу национальной безопасности.

Ранее стало известно, что сын главы азербайджанской диаспоры на Урале чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.

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