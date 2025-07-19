Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья допустил ее роспуск

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимов допустил ее роспуск

Глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов допустил ее роспуск. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Угроза национальной безопасности. (Диаспору — прим. «Ленты.ру»), скорее всего, распустят, потому что в нынешней ситуации никто не хочет работать», — сказал он.

Отмечается, что Ибрагимова лишили российского гражданства и депортировали из страны за угрозу национальной безопасности.

Ранее стало известно, что сын главы азербайджанской диаспоры на Урале чуть не задавил оперативника при попытке задержания. Он пытался задним ходом скрыться от сотрудников ФСБ и в этот момент сбил открытой дверью одного из них, а также повредил стоящую сзади машину.