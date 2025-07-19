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19:26, 19 июля 2025Мир

Китай начал строить самую большую в мире ГЭС

Китай начал строительство крупнейшей в мире ГЭС в Тибете
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: China Photo ASW / CP / Reuters

Китай начал строительство самой большой в мире гидроэлектростанции (ГЭС) в Тибете. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проектная мощность станции составит 60 миллионов киловатт. У крупнейшей на данный момент ГЭС планеты, китайской "Санься", проектная мощность составляет 22,4 миллиона киловатт», — пишет агентство.

В 2011 году китайские власти применили силу для разгона акции протеста против строительства плотины ГЭС. Для пресечения беспорядков Пекин направил около 400 военных и бойцов отрядов специального назначения.

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