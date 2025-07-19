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17:26, 19 июля 2025Россия

Китайский гимнаст упал с 30-метровой высоты в московском цирке

В Москве гимнаст из Китая упал с высоты во время выступления в цирке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Москве 30-летний гимнаст из Китая сорвался с высоты трех метров в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского во время представления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

При падении он ударился о бордюр. Предварительно, у него компрессионный перелом позвоночника, его везут в больницу.

Позже стало известно, что акробат упал не с высоты трех метров, а потерял равновесие и свалился с плеч другого артиста во время исполнения номера на велосипеде.

Директор цирка Эдгард Запашный сообщил, что «во время исполнения номера китайских акробатов на велосипедах произошло странное падение — практически без причины один из артистов упал с плеч другого». Предположительно, у артиста закружилась голова, ему вызвали скорую помощь.

Ранее в Большом Московском цирке 18-летний Абель Дагим рухнул на арену с высоты семи метров. Момент его падения попал на камеры видеонаблюдения. Артист не получил переломов.

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