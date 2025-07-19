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14:36, 19 июля 2025Ценности

Ксения Бородина раскрыла детали интерьера своей московской квартиры

Ксения Бородина провела для подписчиков румтур по своей квартире в Москве
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Ксения Бородина»

Ксения Бородина провела для подписчиков румтур по квартире в Москве, где она останавливается, когда у нее много дел в столице. Телеведущая подчеркнула, что не переехала в квартиру насовсем — основное время она проводит в доме, но эта квартира удобна для работы. Видео опубликовано в Telegram-канале телеведущей.

По словам Бородиной, жилье не слишком большое, но очень удобное. В квартире есть три санузла: маленький гостевой, второй — для девочек, с душевой и стильной раковиной.

Особое внимание телеведущая уделила детской. Комната оформлена в пыльно‑розовых тонах и, по ее словам, получилась «самой сладкой». В ней живут уже повзрослевшие дочери Ксении: Маруся и Теона.

В завершение Бородина показала подписчикам вид из окна, который назвала «невероятно красивым», и отметила, что именно эта деталь делает квартиру особенно приятной для жизни.

Ранее были раскрыты детали свадьбы телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Торжество прошло в роскошном особняке в Подмосковье с каскадными лестницами и большим садом, аренда которого в сезон начинается от трёх миллионов рублей.

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