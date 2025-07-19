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16:25, 19 июля 2025Россия

Молния ударила и лишила жизни пастуха и все стадо овец в российском регионе

В Карачаево-Черкесии молния ударила и лишила жизни пастуха и все стадо овец
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Молния ударила и лишила жизни пастуха и все стадо овец в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Происшествие случилось в урочище Шайлыкъ-Сырт. Под удар также попали лошадь мужчины и пастуший пес.

Ранее в штате Нью-Джерси, США, 14 человек стали жертвами удара молнии, один из них не выжил. Инцидент произошел на территории клуба для любителей стрельбы из лука.

Также ранее молния ударила в троих рыбаков на озере около поселка Березовая Грива в Кемеровской области. После удара 37-летнего россиянина спасти не удалось, еще двое получили мелкие травмы.

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