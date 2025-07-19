Молния ударила и лишила жизни пастуха и все стадо овец в российском регионе

В Карачаево-Черкесии молния ударила и лишила жизни пастуха и все стадо овец

Молния ударила и лишила жизни пастуха и все стадо овец в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Происшествие случилось в урочище Шайлыкъ-Сырт. Под удар также попали лошадь мужчины и пастуший пес.

Ранее в штате Нью-Джерси, США, 14 человек стали жертвами удара молнии, один из них не выжил. Инцидент произошел на территории клуба для любителей стрельбы из лука.

Также ранее молния ударила в троих рыбаков на озере около поселка Березовая Грива в Кемеровской области. После удара 37-летнего россиянина спасти не удалось, еще двое получили мелкие травмы.

