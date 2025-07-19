На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов

Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД в субботу, 19 июля.
В 09:19 на станции Лихая в Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто на электротяге по двум путям. Задержанные поезда постепенно отправляются. Восстановительные работы на перегоне продолжаются.
Ранее сообщалось, что два состава были обесточены на станции Лихая в Ростовской области из-за обрыва линии электропередачи после атаки беспилотных летательных аппаратов.
Беспилотники в ночь на 19 июля были уничтожены в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.