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10:04, 19 июля 2025Россия

На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов

На перегоне в Ростовской области возобновили движение поездов на электротяге
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД в субботу, 19 июля.

В 09:19 на станции Лихая в Ростовской области подано напряжение в контактную сеть. Движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово открыто на электротяге по двум путям. Задержанные поезда постепенно отправляются. Восстановительные работы на перегоне продолжаются.

Ранее сообщалось, что два состава были обесточены на станции Лихая в Ростовской области из-за обрыва линии электропередачи после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотники в ночь на 19 июля были уничтожены в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.

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