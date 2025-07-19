Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 19 июля 2025Мир

На Западе рассказали об отношении украинцев к Зеленскому

Профессор Дизен заявил, что украинцы давно потеряли веру в Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, так как он больше никого не устраивает. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — заявил он.

Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что бывший главком Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента страны. Он отметил, что это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

    В США одной фразой оценили положение Украины

    На Западе рассказали об отношении украинцев к Зеленскому

    Собянин сообщил о перехвате еще одного летевшего на Москву беспилотника

    В Молдавии сравнили выборы со Сталинградом

    Жители нескольких подмосковных городов сообщили о взрывах

    «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» в первом туре РПЛ

    Еще два столичных аэропорта ограничили полеты

    В ДНР уничтожили сражавшегося с 2022 года литовского снайпера

    Европе дали совет насчет России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости