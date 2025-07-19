На Западе рассказали об отношении украинцев к Зеленскому

Профессор Дизен заявил, что украинцы давно потеряли веру в Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении, так как он больше никого не устраивает. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети Х.

«Вашингтон решил заменить Зеленского, и СМИ теперь готовят общественность к очередной смене режима. Украинцы давно потеряли веру в Зеленского», — заявил он.

Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что бывший главком Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла в Великобритании, может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента страны. Он отметил, что это может произойти в течение ближайших нескольких месяцев.