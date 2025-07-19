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23:37, 19 июля 2025Спорт

Названы лучшие упражнения для подтянутого тела для мужчин после 40 лет

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Wavebreakmedia / Getty Images

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для подтянутого тела у мужчин после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что важнейшим фактором в тренировках для мужчин после 40 лет является приоритет силовых тренировок. На этом этапе поддержание и наращивание мышечной массы крайне важны для метаболизма, защиты суставов, повышения плотности костей и сохранения функциональной подвижности с возрастом.

Ротач рекомендовала выполнять шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады, отжимания, упражнение «мертвый жук», бег на месте с касанием разноименных рук и коленей, подъем с пола с упором на кулаки, а также обратные отжимания.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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