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21:12, 18 июля 2025Мир

Опрос показал недовольство половины американцев политикой Трампа

Big Data Poll: Почти 50 процентов американцев недовольны политикой Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

За полгода нахождения президента США Дональда Трампа на своем посту доля тех, кто не одобряет его политику, выросла почти до 50 процентов. Такие данные следуют из опроса, проведенного организацией Big Data Poll.

«По состоянию на 14 июля 2025 года рейтинг одобрения Дональда Трампа составляет 48,3 процента, в то время как 48,7 процента не одобряют его деятельность», — сообщает организация. Уточняется, что, когда Трамп только пришел к власти, о недовольстве его политикой заявляли 37,4 процента респондентов.

Кроме того, в мае 2025 года рейтинг одобрения президента США составлял 48 процентов. По мнению опрошенных, Трамп уделяет слишком много внимания вопросам, которые мало значат для избирателей, и в то же время игнорирует вопросы, которые для них важны.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин получает менее негативную оценку в мире, чем его американский коллега.

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