Овечкин одним словом описал ничью «Динамо» с новичком РПЛ

Хоккеист Овечкин назвал матч между «Динамо» и «Балтикой» в РПЛ отличным

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин описал эмоции от результата матча между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист посетил матч между командами. Он назвал игру отличной.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте счет открыл нападающий гостей Брайан Александер Хиль. На 48-й минуте счет сравнял защитник Хуан Касерес.

В следующем туре «Динамо» примет «Ростов», а «Балтика» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 26 июля.