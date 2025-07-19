Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
1:1
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Торпедо М
Завтра
18:00 (Мск)
Челябинск
Россия — Лига PARI|1-й тур
Акрон
Сегодня
15:30 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
00:22, 19 июля 2025Спорт

Овечкин одним словом описал ничью «Динамо» с новичком РПЛ

Хоккеист Овечкин назвал матч между «Динамо» и «Балтикой» в РПЛ отличным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин описал эмоции от результата матча между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист посетил матч между командами. Он назвал игру отличной.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 12-й минуте счет открыл нападающий гостей Брайан Александер Хиль. На 48-й минуте счет сравнял защитник Хуан Касерес.

В следующем туре «Динамо» примет «Ростов», а «Балтика» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Обе встречи пройдут 26 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Элементарно, Ватсон!» Василию Ливанову — 90 лет. Как советский Шерлок Холмс влюбил в себя всю страну?

    ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник

    ВС России продвинулись на сумском направлении

    Российские бойцы сварили спагетти в трофейном коробе НАТО

    В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

    Очередной беспилотник сбили на подлете к Москве

    Несколько домов в Ростовской области загорелись из-за атаки ВСУ

    Система ПВО пресекла попытку атаки летевших на Москву трех БПЛА

    Еще несколько взрывов прогремело над городом в Ростовской области

    Овечкин одним словом описал ничью «Динамо» с новичком РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости