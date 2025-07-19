Польша приняла решение депортировать сотни граждан Грузии

МВД Польши: Сотни граждан Грузии депортируют за преступную деятельность

Из Польши будут депортированы сотни граждан Грузии. Такое решение в стране было принято в связи с тем, что они уличены в ведении преступной деятельности на территории восточноевропейского государства, заявил глава МВД республики Томаш Семоняк, его цитирует РИА Новости.

«У нас имеется проблема с преступностью среди граждан Грузии: сотни из них удаляются из Польши потому, что ведут преступную деятельность», — сказал Семоняк.

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