Путин присвоил почетное звание медсестре челябинского кардиоцентра Дробининой

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание старшей медсестре челябинского кардиоцентра. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Глава государства подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» Людмиле Дробининой, которая работает старшей медсестрой Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

Отмечается, что награда вручена в знак признания заслуг медика в сфере здравоохранения и за многолетнюю добросовестную работу. Ранее Дробинина была также удостоена звания «Отличник здравоохранения РФ».

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