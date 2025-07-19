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14:04, 19 июля 2025Моя страна

Путин присвоил почетное звание старшей медсестре челябинского кардиоцентра

Путин присвоил почетное звание медсестре челябинского кардиоцентра Дробининой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание старшей медсестре челябинского кардиоцентра. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Глава государства подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» Людмиле Дробининой, которая работает старшей медсестрой Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

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Отмечается, что награда вручена в знак признания заслуг медика в сфере здравоохранения и за многолетнюю добросовестную работу. Ранее Дробинина была также удостоена звания «Отличник здравоохранения РФ».

В мае Владимир Путин преподнес подарок на юбилей матери десяти детей.

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