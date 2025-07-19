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16:36, 19 июля 2025Из жизни

Родители решили принести в жертву пятилетнего ребенка

В Испании родителей арестовали за план принести ребенка в жертву
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В Испании супругов из Франции арестовали, чтобы не дать им принести собственного ребенка в жертву. Об этом сообщает Morocco World News.

Поводом для ареста стали заявления близкого знакомого пары. Он сообщил о том, как отец пятилетнего мальчика утверждал, что тот одержим демонами. По словам знакомого, родители решили поехать в Марокко, чтобы совершить человеческое жертвоприношение в пустыне Сахара.

Супруги попались в испанском городе Альхесирас перед посадкой на паром, который плыл в Танжер, Марокко. Им предъявили обвинения в преступном сговоре и невыполнении родительских обязанностей.

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В суде адвокат родителей заявил, что они никогда не намеревались вредить своему сыну и улик обратному нет. Ему оппонировал юрист, представляющий интересы ребенка. По его словам, поведение супругов неадекватно и опасно для мальчика.

Ранее сообщалось, что в Индии семейная пара решила вылечить больного сына при помощи кровавого жертвоприношения. Супруги лишили жизни 14-летнюю племянницу, которую позвали в гости после свадьбы родственников.

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