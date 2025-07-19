Россиянам рассказали об опасном ингредиенте в популярных напитках

Химик Шубина: Некоторые ингредиенты для бабл-ти могут быть опасны для здоровья

Джус-боллы являются популярным компонентом в составе напитков типа бабл-ти и представляют собой фруктовые соки в съедобной оболочке, однако при недобросовестности изготовителя они могут принести вред здоровью. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Анна Шубина.

Эксперт рассказала, что в теории в состав джус-боллов входят натуральные компоненты: оболочка делается из альгинатов — солей альгиновой кислоты. Этот полисахарид, получаемый из морских бурых водорослей, например ламинарии, является натуральным веществом, благоприятно влияет на здоровье и широко используется в пищевой промышленности и медицине, уточнила она. Внутри оболочки содержится сок или наполнитель на его основе.

«Однако те производители, которые экономят на ингредиентах, зачастую включают в состав желейных шариков и их наполнителей красители, ароматизаторы и консерванты, способные негативно отразиться на здоровье потребителей. Среди таких веществ могут встречаться, например, Е102 тартразин, синтетический пищевой краситель желтого цвета, Е129 Красный очаровательный АС, способные вызывать аллергические реакции и гиперактивность у детей при чрезмерном употреблении», — объяснила Шубина.

Она добавила, что опасность джус-боллов, как и бабл-ти, заключается в большом содержании сахара. Одна порция напитка с сиропами и топпингами, по ее словам, может содержать до 10 чайных ложек сахара, в то время как максимальная дневная норма — не более 12 чайных ложек, а рекомендуемая — 6 чайных ложек.

Регулярное превышение нормы сахара способно привести к диабету, проблемам с поджелудочной железой, повышению веса тела, кариесу и другим проблемам. Анна Шубина химик

«В качестве консерванта в джус-боллах и других ингредиентах бабл-ти (сиропы, топпинги) может использоваться бензоат натрия, а такие продукты не рекомендуется сочетать с продуктами, содержащими витамин С (аскорбиновую кислоту, Е300), поскольку в результате их взаимодействия при значительных концентрациях обоих ингредиентов существует риск образования токсичного бензола», — указала врач.

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