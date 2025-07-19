Россиянам рассказали об опасном влиянии жары на работу автомобиля

Автогонщик Степанов-Ким рассказал об опасном влиянии жары на автомобиль

Жара влияет не только на самочувствие водителя, но и на работу всех систем машины, особенно если игнорировать особенности летней езды, рассказал автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Егор Степанов-Ким. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Автогонщик рассказал, что если в пробке температура в автомобиле растет, нельзя стоять на месте с включенным кондиционером и двигателем на холостых. Лучше дать машине проветриться: открыть окна на минуту перед включением климата, чтобы сбить внутреннюю жару, посоветовал он. Также эксперт указал, что нельзя заставлять систему работать на пределе — это быстро снижает ее ресурс.

«Старайтесь не оставлять автомобиль под прямыми солнечными лучами. Если выбора нет, ориентируйте переднюю часть в сторону тени и используйте светоотражающий экран для лобового стекла. Салон может прогреться до 40 градусов и выше — это вредно для пластиковых деталей, электропроводки и бортовой электроники», — объяснил Степанов-Ким.

Эксперт также напомнил, что во время движения по трассе нужно обязательно следить за температурой охлаждающей жидкости. Если она поднимается выше 90–105 °C, а вентилятор не выключается — необходимо остановиться как можно скорее, предупредил он. Не открывайте капот и особенно расширительный бачок, пока двигатель не остыл: это может быть опасно, посоветовал автогонщик. Также он подчеркнул необходимость следить за шинами: в жару резина становится мягче, а давление в колесах увеличивается, из-за этого они могут лопнуть на скорости.

«Не стоит ездить с почти пустым баком — при высоких температурах топливо испаряется быстрее, и если бензина мало, топливный насос работает с большей нагрузкой. Оптимальный уровень — не меньше половины бака. И всегда держите при себе запас питьевой воды», — напомнил собеседник «Ленты.ру»

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