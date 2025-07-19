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15:41, 19 июля 2025Спорт

Российские синхронистки впервые в истории остались без медалей чемпионата мира в соло

Российские синхронистки впервые в истории остались без медалей ЧМ в соло
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maye-E Wong / Reuters

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 12-е место в технической программе в сольных соревнованиях на чемпионате мира (ЧМ) по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Результаты доступны на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Таким образом, российские синхронистки впервые в истории остались без медалей чемпионата мира в этом виде программы. После выступления Гайдай расплакалась и отказалась от общения с журналистами.

Победительницей стала китаянка Сюй Хуэйянь. На втором месте расположилась белоруска Василина Хондошко. Третьей стала испанка Ирис Тио Касас.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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