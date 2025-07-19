Российский пловец рассказал о реакции иностранцев на нейтральный флаг

Российский пловец Адеев: Иностранцы спрашивают: «Нейтральный атлет — это кто?»

Российский пловец Денис Адеев рассказал о реакции иностранных спортсменов на то, что он выступает на чемпионате мира под нейтральным флагом. Его слова в субботу, 19 июля, приводит ТАСС.

«Все спрашивают: "Нейтральный атлет — это кто?" Поэтому все с улыбкой, некоторые даже не понимают, почему так случилось, почему без флага», — поделился Адеев.

По его словам, никаких притеснений на почве национальной принадлежности он не испытывает. Адеев добавил, что чемпионат мира — прежде всего праздник, на котором все хотят показать себя.

28-летний Адеев выступает в плавании на открытой воде. Он является мастером спорта и выигрывал серебряную и бронзовую медали на Кубке Европы по плаванию на открытой воде.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.