Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
Сегодня
15:30 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Спартак М
Сегодня
20:30 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
11:28, 19 июля 2025Спорт

Российский теннисист Рублев проиграл 76-й ракетке мира

Российский теннисист Рублев проиграл 76-й ракетке мира Александару Ковачевичу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane / Reuters

Российский теннисист Рублев, занимающий 10-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл 76-й ракетке мира Александару Ковачевичу в полуфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 28 минут. В финале Ковачевич встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

На завершившемся 13 июля Уимблдоне Рублев дошел до стадии 1/8 финала. Там его в четырех сетах обыграл испанец Карлос Алькарас — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.

27-летний Рублев выступает на профессиональном уровне с 2014 года. За это время он выиграл 17 турниров ATP в одиночном разряде и заработал почти 30 миллионов долларов призовых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о масштабной атаке дронов по Украине

    Школьники из России завоевали шесть медалей на олимпиаде в Австралии

    В самоубийстве экс-министра транспорта Старовойта заметили несколько странностей

    Почти 20 человек пострадали из-за взрыва пиротехники в Германии

    Девушка заказала пиццу и увидела на пороге дома полицию

    Путин поздравил Ливанова с 90-летием

    Части россиян предсказали экстремальную жару

    Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков

    Российский теннисист Рублев проиграл 76-й ракетке мира

    Володин призвал усилить ответственность за навязывание услуг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости