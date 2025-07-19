Российский теннисист Рублев проиграл 76-й ракетке мира Александару Ковачевичу

Российский теннисист Рублев, занимающий 10-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл 76-й ракетке мира Александару Ковачевичу в полуфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 28 минут. В финале Ковачевич встретится с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

На завершившемся 13 июля Уимблдоне Рублев дошел до стадии 1/8 финала. Там его в четырех сетах обыграл испанец Карлос Алькарас — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4.

27-летний Рублев выступает на профессиональном уровне с 2014 года. За это время он выиграл 17 турниров ATP в одиночном разряде и заработал почти 30 миллионов долларов призовых.