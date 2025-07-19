Собянин сообщил о перехвате еще одного летевшего на Москву беспилотника

Собянин: Средства ПВО сбили второй летевший на Москву беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Каких-либо других подробностей градоначальник не привел.

Ранее Собянин сообщил о пресечении попытки атаки на Москву.

Тем временем в Росавиации проинформировали о введении временных ограничений на полеты в трех столичных аэропортах: Жуковском, Домодедово и Шереметьево. Уточнялось, что соответствующие меры были приняты в целях безопасности.