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22:45, 19 июля 2025Россия

Собянин сообщил о перехвате еще одного летевшего на Москву беспилотника

Собянин: Средства ПВО сбили второй летевший на Москву беспилотник
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Каких-либо других подробностей градоначальник не привел.

Ранее Собянин сообщил о пресечении попытки атаки на Москву.

Тем временем в Росавиации проинформировали о введении временных ограничений на полеты в трех столичных аэропортах: Жуковском, Домодедово и Шереметьево. Уточнялось, что соответствующие меры были приняты в целях безопасности.

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