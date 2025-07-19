СБУ опровергла участие нейтрализованного Воронича в подрыве «Северных потоков»

Служба безопасности Украины (СБУ) выступила с опровержением информации издания The Times о том, что нейтрализованный в Киеве полковник Воронич принимал участие в подрыве «Северных потоков». Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.

В СБУ высказались также о причастности высокопоставленного сотрудника спецслужбы к другим диверсиям.

«Полковник Воронич не был причастен к каким-либо спецоперациям СБУ с использованием морских беспилотников против Черноморского флота РФ, а также спецоперациям на территории Курской области», — сообщили в ведомстве.

Ранее издание The Times сообщило, что полковник СБУ Иван Воронич был одним из координаторов, помогавших в подрыве газопровода «Северный поток».