В Италии заявили о планах Евросоюза напасть на Россию

L’Antidiplomatico: Страны Евросоюза готовят нападение на Россию через Украину

Европейские страны хотят напасть на Россию, использовав для этого Украину. Такую точку зрения изложил итальянский обозреватель Фабрицио Поджи в статье для портала L’Antidiplomatico.

«ЕС готовится атаковать Россию в рамках программы "Европейский щит", предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем», — пишет Поджи. Он считает, что на это указывает воинственная риторика генералов европейских государств, которые заявляют о том, что Россия представляет угрозу, которой нужно противостоять, а также то, что лидеры Евросоюза активно подписывают договоры о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

«Брюсселю, Вашингтону, Лондону и Парижу был нужен кровавый режим для господства в Киеве. Этот режим ... отправляет на бойню 17-летних подростков и 60-летних, выдавая военные приказы, поступающие из Лондона, Берлина, Парижа и Рима, за "сопротивление вторжению"», — говорится в материале.

Кроме того, Поджи напомнил о заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который выражал готовность направить на Украину европейский военный контингент. По мнению аналитика, у Евросоюза уже все готово для того, чтобы напасть на Россию руками Киева.

Ранее обозреватель Эндрю Корыбко в статье для портала заявлял, что после мира на Украине РФ ждет гибридная война с Западом.