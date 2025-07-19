В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу

Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес

Автомобиль въехал в толпу в американском городе Лос-Анджелес, более 20 человек пострадали. Об этом сообщает Reuters.

Транспортное средство врезалось в толпу в районе Восточный Голливуд на бульваре Санта Моника с утра в субботу, 19 июля. О водителе в данный момент неизвестно. Как сообщила пожарная служба, пострадали более 20 человек. Минимум четверо пострадавших в критическом состоянии, всего не менее восьми человек получили серьезные травмы.

Ранее в немецком городе Пассау (федеральная земля Бавария), расположенном на юге Германии, мужчина на автомобиле марки Mercedes въехал в толпу. Водителя транспортного средства задержали. В результате происшествия были госпитализированы пять человек.